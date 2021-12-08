Meteoroloji'den 26 il için 'sarı' kodlu uyarı! Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

8 Aralık 2021 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:38

Yarınki hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görülecek. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte MGM'nin yarınki hava durumu tahmini ve 5 günlük hava durumu raporu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Vatandaşlar, "Yarınki hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?" gibi sorulara cevap arıyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu değerlendirmelerine göre Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 26 İL İÇİN 'SARI' UYARI!

Meteoroloji 26 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken yağışların Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yarın ve hafta boyunca ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 5 günlük haritalı hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANTALYA İÇİN FIRTINA UYARISI!

Antalya'da dün gece saatlerinden itibaren yaşanan yoğun sağanak yağış ve fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Antalya Valiliği, bugün ve yarın yaşanacak fırtına ve yağışlara ilişkin dikkatli olmaları yönünde vatandaşları uyardı.

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, merkez ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.