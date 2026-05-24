Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz üzerinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle üç il için kritik bir uyarı yayımladı. Adana, Osmaniye ve Hatay'ın belirli bölgelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, olası sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de halen yer yer devam eden gök gürültülü sağanağın, 4 saatlik periyotta Adana'nın doğu, Osmaniye'nin güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.