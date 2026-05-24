  • Meteoroloji'den 3 il için kritik sağanak uyarısı... Sel ve su baskınına dikkat çekildi
Meteoroloji'den 3 il için kritik sağanak uyarısı... Sel ve su baskınına dikkat çekildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanağın Adana'nın doğusu, Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 23:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz üzerinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle üç il için kritik bir uyarı yayımladı. Adana, Osmaniye ve Hatay'ın belirli bölgelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, olası sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

ADANA, OSMANİYE VE HATAY İÇİN YEREL KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de halen yer yer devam eden gök gürültülü sağanağın, 4 saatlik periyotta Adana'nın doğu, Osmaniye'nin güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

