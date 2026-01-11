İSTANBUL 11°C / 2°C
Güncel

Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevreleri için kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu.

11 Ocak 2026 Pazar 17:46
Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli kar ve fırtına uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Erzurum çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının 50-70 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 kilometre/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ARALIKLARLA DEVAM ETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise 11 Ocak 2026 Pazar akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Bölgede 10-20 santimetre kar örtüsü, yer yer ise 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yağışlarla birlikte etkisini artıracağı bildirildi. Yağışların 13 Ocak 2026 Salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON OLAYLARINA KARŞI DİKKAT

Meteoroloji yetkilileri, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları, yüksek kesimlerde tipi, eğimli ve kar örtüsünün fazla olduğu alanlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, özellikle sürücülerin ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini istedi.

