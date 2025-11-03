İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Meteoroloji'den 32 ile yağış alarmı: İstanbul için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 32 ile yağış alarmı verdi. Salı gününden perşembe gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı havalar Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin büyük bölümünü etkisi altına alacak.

HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 09:38
Meteoroloji'den 32 ile yağış alarmı: İstanbul için tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminlerini ve yağış haritalarını paylaştı. Meteoroloji'ye göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu geçecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLI HAVA GERİ GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmediğini ve havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.

PERŞEMBE GÜNÜ ARALIKLI YAĞIŞLAR

Tekin, şunları kaydetti:

"Salı günü, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış göreceğiz. Salı günü Marmara ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Öte yandan çarşamba ve perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışları göreceğiz."

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ GENİŞLEYECEK

Çarşamba gününden itibaren yağışlar Marmara ve Kıyı Ege'den iç bölgelere doğru ilerleyecek. Kayseri, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Uzmanlar, ani yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini, sıcaklıkların ise hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurguluyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Haftanın ilk günlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Ankara: En yüksek sıcaklık 18 derece

İstanbul: En yüksek sıcaklık 19 derece

İzmir: En yüksek sıcaklık 24 derece

YER YER SERİNLEMELER GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini, ancak hafta ortasından sonra batıdan gelen yağışlı sistemle birlikte yer yer serinlemeler görülebileceğini bildirdi.

