İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4516
  • EURO
    49,0011
  • ALTIN
    5535.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji'den 32 ile ''yağış'' uyarısı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek
Güncel

Meteoroloji'den 32 ile ''yağış'' uyarısı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin son tahmin raporu yayımlandı. Meteoroloji verilerine göre bugün 32 ilde sağanak yağış görülecek. Yetkililer, Antalya için sarı uyarı verirken, hava batı ve iç kesimlerde 3-5 derece soğuyacak. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere Muğla, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yağışlar kuvvetli olacak.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Meteoroloji'den 32 ile ''yağış'' uyarısı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 32 İLE "YAĞIŞ" UYARISI

Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Trafik haritasına göre saat 09.10 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu

KARS °C, 13°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu

VAN °C, 12°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.