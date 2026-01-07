İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,06
  • EURO
    50,3309
  • ALTIN
    6185.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji'den 36 il için ''sarı'' uyarı: Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat
Güncel

Meteoroloji'den 36 il için ''sarı'' uyarı: Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun büyük bir bölümü kuvvetli sağanak ve fırtınaya teslim olacak. Tüm yurdu etkisi altına alacak sağanak yağış birçok ilde çığ tehlikesini oluşturdu. Yurdun batısında etkili olması beklenen sağanak ve fırtına ile doğu illerdeki çığ tehlikesi nedeniyle 36 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Meteoroloji'den 36 il için ''sarı'' uyarı: Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KISA SÜRELİ FIRTINA

Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu 13

İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 1

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.