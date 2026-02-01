İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Güncel

Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için kar ile kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

1 Şubat 2026 Pazar 16:32
Meteorolojiden 4 il için kar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, 'Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Şubat Pazartesi günü bölgemizde kuvvetli yağış beklenmektedir. Beklenen kuvvetli yağışların Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda Kulp ilçesi ve Batman'ın kuzeyindeki Sason ilçesi genellikle yağmur ve yükseklerinde karla karışık yağmur, Şırnak'ın doğusunda Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile Siirt'in doğusunda Pervari ilçesi kar ve karla karışık yağmur yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

