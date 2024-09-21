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Meteoroloji'den 4 il için uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şanlıurfa için sağanak yağış uyarısında bulundu.

IHA21 Eylül 2024 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
Meteoroloji'den 4 il için uyardı! Sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Diyarbakır, Batman'ın merkez, Beşiri, Kozluk ve Sason, Şanlıurfa'nın Halfeti, Haliliye, Hilvan, Siverek, Karaköprü, Birecik ve Bozova ile Siirt'in merkez, Şirvan, Tillo, Baykan ve Kurtalan kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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