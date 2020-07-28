İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2020 Salı / 7 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8907
  • EURO
    8,0768
  • ALTIN
    423.86
  • BIST100
    1186.77
Güncel

Meteoroloji'den 4 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde sağanak yağış ile birlikte kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.

IHA28 Temmuz 2020 Salı 10:54 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:54
ABONE OL

Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı bulutlu, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde kısa süreli hafif sağanak yağışlı ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların güney ve güneybatıdan orta zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir"denildi.

Uyarıda da bulunan merkez, saatte 40 ile 60 kilometre hızla zaman zaman kuvvetli rüzgar ve saatte 60 ile 70 kilometre arasında kısa süreli fırtına beklendiğini aktararak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.