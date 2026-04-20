İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8823
  • EURO
    52,819
  • ALTIN
    6909.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Meteoroloji'den 4 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'a kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

IHA20 Nisan 2026 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği. Yağışların Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

4 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli, akşam saatlerinde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.