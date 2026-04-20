Meteoroloji'den 4 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği. Yağışların Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli, akşam saatlerinde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.