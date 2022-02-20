Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu: Yarınki hava durumu nasıl olacak?

20 Şubat 2022 Pazar 12:12 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 12:12

Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde sağanak yağış ve kar etkili olacak. Ülke genelinde hava sıcaklıkları ise normalin üstünde seyredecek. İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yarınki hava durumu tahminlerine göre Pazartesi gününden itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji bazı iller için de kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Yarınki hava durumu raporuna göre, Pazartesi günü orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun bir bölümü hariç ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Rapora göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu çok sayıda il için kuvvetli sağanak bekleniyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak dahil birçok kentte de kar ve karla karışık yağmur görülecek. Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZARTESİ HAVA DURUMU

Pazartesi gününden itibarense ülke genelinde sağanak yağış ve kar etkili olacak. Meteorolojiye göre, Pazartesi günü orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun bir bölümü hariç ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Pazartesi günü kar yağışı beklenen iller ise şöyle; Erzurum, Erzincan, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Bingöl ve Hakkari.

SALI HAVA DURUMU

Salı günü Akdeniz bölgesi ile Güney Doğu Anadolu'da çok kuvvetli yağış beklenirken bir çok ilde de sağanak yağış etkili olacak.

Salı günü kar yağışının etkili olacağı iller ise şöyle; Iğdır, Ağrı, Erzincan, Bingöl, Muş, Hakkari, Van, Erzurum, Kars, Bitlis.

ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Çarşamba günü, Karadeniz bölgesi hariç tüm illerde sağanak yağışı bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller ise; Muş, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Van.

PERŞEMBE HAVA DURUMU

Perşembe günü İstanbul, Edirne Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde sağanak bekleniyor. Perşembe günü kar yağışı beklenen iller ise şöyle;

Ardahan, Hakkari, Kütahya, Sivas, Erzincan, Bayburt, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Yozgat, Niğde, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Van, Ağrı.