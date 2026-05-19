Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz bölgesi için kritik bir kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Yarın sabah saatlerinden itibaren 5 ilde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, sel ve heyelan riskini beraberinde getiriyor. Özellikle Adana'nın kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde şiddetli yağış senaryosu öne çıktı.

METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

SEL, HEYELAN VE DOLU TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.