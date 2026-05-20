Meteoroloji'den 5 ile ''sarı kodlu'' uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye çevreleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

METEOROLOJİDEN 5 KENTE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde önümüzdeki saatlerde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışların; Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ANINDA YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLAR

Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yarın öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Yağış anında meydana gelebilecek; ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı çok bulutlu, kuvvetli, Kuzey ve doğu kesimleri yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 22

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25