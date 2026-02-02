İSTANBUL 8°C / 2°C
2 Şubat 2026 Pazartesi
  • Meteoroloji'den 53 ile uyarı: Sağanak, fırtına ve kar bekleniyor
Güncel

Meteoroloji'den 53 ile uyarı: Sağanak, fırtına ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji verilerine göre; Aydın turuncu, 52 il ise sarı kodla uyarıldı. Batıda rüzgarın saatte 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yeni haftada yurt genelinde yağışların sürmesi, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde olması bekleniyor.

2 Şubat 2026 Pazartesi 09:28
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor, Batı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 53 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın için turuncu; İstanbul, Antalya, Bursa, Konya ve Samsun'un aralarında olduğu 53 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yurdun batısında yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkacak. Vatandaşlardan; ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları istendi.

YENİ HAFTA YAĞIŞLA BAŞLAYACAK

Yurt geneli bu hafta da yağışlı sistemin etkisinde olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Bugün tüm bölgelerde yağmur bekleniyor. Ancak Trakya ve doğu bölgelerde, zaman zaman karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Salı günü Akdeniz, Ege ve Trakya hariç tüm kesimler yağışın etkisinde. Çarşambadan itibaren yağış azalacak. Doğu Anadolu dışında tüm yurtta hava parçalı bulutlu olacak.

Cuma günü yeniden yağışlı sistem etkisini gösterecek. Doğu illerinde kar; diğer bölgelerde yağmur bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İSTANBUL YENİ HAFTAYI NASIL KARŞILAYACAK?

Ankara'da bugün hava sıcaklığı 13, İstanbul'da 10, İzmir'de 15 derece olacak. Üç ilde de yeni hafta yağmurla başlayacak.

