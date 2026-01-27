İSTANBUL 16°C / 8°C
Güncel

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi yarın için Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

IHA27 Ocak 2026 Salı 14:41
Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü Şanlıurfa'nın kuzey ve batı ilçeleri olan Siverek, Hilvan, Bozova, Diyarbakır'ın batısında bulunan Çermik ve Çüngüş ilçeleri, Batman'ın kuzeyindeki Sason ilçesi, Siirt'in güneydoğusunda bulunan Şirvan, Pervari, Eruh ilçeleri ile Mardin ve Şırnak çevrelerinde, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Diyarbakır'ın kuzeyindeki Çermik, Çüngüş, Dicle, Lice, Kulp ilçeleri, Şanlıurfa'nın Karacadağ çevrelerinde, Siirt'in doğusundaki Pervari, Eruh ilçeleri ve Şırnak'ın doğusundaki Uludere, Beytüşşebap ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

