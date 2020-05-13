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Meteoroloji'den 7 il için 'aşırı sıcaklık' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 9- 13 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:37
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da cuma gününden itibaren salıya kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artıp, mevsim normallerinin 9- 13 derece üzerinde seyredeceği duyuruldu. Açıklamada, uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği belirtildi. Yetkililer, kronik hastalığı bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

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