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Meteoroloji'den 8 ile sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri 'sarı' kodla uyardı. 8 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

TRT Haber7 Kasım 2022 Pazartesi 15:12 - Güncelleme:
Meteoroloji'den 8 ile sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güneyi ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öğleden sonra ise Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Diyarbakır'ın batısı ve Malatya'nın doğusunda yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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