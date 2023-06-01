Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, bugün kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son veriler göre; bugün görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ ARAÇLAR MAHSUR KALDI



Kentte geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki alt geçitte biriken suda bir otomobil mahsur kaldı.