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Güncel

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Ankara'dakuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

1 Haziran 2023 Perşembe 01:36 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
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Ankara Valiliği, bugün kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son veriler göre; bugün görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kentte geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki alt geçitte biriken suda bir otomobil mahsur kaldı.

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