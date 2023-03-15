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Meteoroloji'den Antalya'ya uyarı

Meteoroloji, Antalya için 'turuncu kodlu' uyarı yaptı.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Antalya'ya uyarı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'da bulunan vatandaşları il merkezi ve doğu ilçeleri için yarın öğleden sonra beklenen şiddetli yağışlara karşı tedbirli olunması yönünde 'turuncu kod' ile uyardı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da kentte oturanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderildi. AFAD, gönderilen mesajda, "Meteorolojiye göre yarın Antalya'da çok kuvvetli yağış ve yükseklerde kar var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve buzlanmaya karşı tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

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