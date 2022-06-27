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Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de aşırı yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.

IHA27 Haziran 2022 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre gün boyu yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiği belirtildi.

Özellikle aşırı yağış alması beklenen Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.

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