İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Güncel

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Batı Akdeniz ve Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde ise fırtına uyarısında bulunuldu.

AA25 Ocak 2026 Pazar 14:26 - Güncelleme:
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kıyı Ege'de de yarın akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de (Hatay'ın güney kıyıları) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde ise rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.