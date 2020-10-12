Dikkat: Turuncu alarm! Meteoroloji il il uyardı

AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:10 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

SEL TEHLİKESİ ÖNCESİNDE NELER YAPILMALI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından "Sel tehlikesi öncesinde neler yapılmalı?" başlıklı bir video paylaştı.