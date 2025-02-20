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Meteoroloji'den bu iller için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulundu.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Meteoroloji'den bu iller için kuvvetli kar uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın batısında aralıklı görülecek kar yağışının yarın etkisini artırması ve cumartesi geceye kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.

Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da beklenen yerel kuvvetli kar yağışının ise yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Samsun'da cumartesi sabah, diğer yerlerde pazar öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklenen kar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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