Meteoroloji'den Bursa'ya hava durumu uyarısı! Bursa'da bu hafta hava nasıl olacak?

04 Eylül 2020 Cuma 14:19 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 14:19

Bursa hava durumu... Meteoroloji Bursa için hava durumunu tahminlerini açıklayarak, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne’nin kuzeyi, Tekirdağ’ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir’in batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini açıkladı. Buna göre; Bursa'da bu hafta hava nasıl olacak? İşte haftalık tahmin...

Meteoroloji Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Bursa hafta sonunu yağışlı geçirecek. Kentte bugün termometreler en yüksek 32 derece gösteriyor. Güne bulutlu bir hava ile başlaya Bursalıları, gün için içinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyor. İşte Bursa hava durumu...

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Bursa hafta sonunu yağışlı geçirecek. Cumartersi ve pazar günü gök gürültülü yağış beklenirken pazartesi gününden itibaren hava normale dönecek.

BURSA HAVA DURUMU

Cumartesi günü Bursa'da hava durumu 7-8 derece düşen sıcaklıkla birlikte bir haftalık aradan sonra sıcaklık değerleri normale dönecek.

Cumartesi günü 30-31 dereceyi gösterecek olan sıcaklık ile birlikte şehrin bazı bölgeleri için ise hafif yağış olacağı öngörülüyor.

Pazar günü de Bursa'da hava sıcaklığı 31 derece olacak.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık 43

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 31

Erzurum: Az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39