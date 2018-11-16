Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar hava Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların yağış esnasında güneyden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve bölgesel sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.