Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

IHA 30 Ocak 2022 Pazar 09:02 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 09:03

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Muş, Bitlis ve Van ilinin kuzeyinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van'da 0, Hakkari'de eksi 3, Bitlis'te eksi 3 ve Muş'ta eksi 1 derece olması beklenmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde bölgemizde oluşabilecek çığ tehlikelerine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.