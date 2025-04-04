Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya'nın doğu kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Aksu, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bu gece saatlerinde, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün çevrelerinde beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Siirt, Şırnak ve Bitlis'in çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.