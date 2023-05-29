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Meteoroloji'den çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Paylaşılan yeni rapora göre; yurt genelinde etkili olan sağanak yağış bu hafta da etkisini gösterecek. Meteoroloji tarafından 23 il için sarı, iki il içinde turuncu uyarı verilirken olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:16 - Güncelleme:
Meteoroloji'den çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı!
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Meteoroloji'nin yayınladığı son hava tahminlere göre; yurdun batı ve Güneydoğu bölgelerinde bugün 24 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin 24 kent için yaptığı uyarıya göre yağış İç Ege (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Eskişehir çevreleri ile Çankırı'nın batısı, Ankara'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacak. Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenen yağış nedeniyle sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Güneydoğu kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Muş çevreleri ile Bingöl'ün güney ve doğu, Mardin'in kuzey ve doğu, Bitlis'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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