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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

AA1 Nisan 2022 Cuma 00:50 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 00:50
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Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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