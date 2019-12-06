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Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Türkiye'nin büyük bölümü çok bulutlu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu kar yağışlı. Akşam ve gece saatlerinde don ve buzlanma bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, sel, su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
 
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

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