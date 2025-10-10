İSTANBUL 22°C / 14°C
10 Ekim 2025 Cuma
Güncel

Meteorolojiden Düzce ve çevresine sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Düzce ve çevresinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.

10 Ekim 2025 Cuma 15:26
Meteorolojiden Düzce ve çevresine sağanak uyarısı
Düzce ve 2 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı paylaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Ekim 2025 Cumartesi günü öğleden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yağışın; 11 Ekim 2025 Cumartesi günü 12.00 ile 22.00 saatleri arasında olması bekleniyor.

