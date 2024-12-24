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Meteorolojiden Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

DHA24 Aralık 2024 Salı 15:40 - Güncelleme:
Meteorolojiden Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren, perşembe günü ise öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Fırtınanın cumartesi günü, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, açıklamada çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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