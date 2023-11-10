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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara ve kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

AA10 Kasım 2023 Cuma 15:06 - Güncelleme:
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Marmara'da ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

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