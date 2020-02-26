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Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı verildi! Saatte 75 km hızı bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika fırtına uyarısı yapıldı. Bugün ve yarına dikkat çeken MGM, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji ayrıca, olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

26 Şubat 2020 Çarşamba10:24 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara'nın batısı için son dakika kuvvetli fırtına uyarısı yapılarak, "Güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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