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Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller ve bölgeler için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Fırtınanın, Marmara'nın güneyi ve kıyı Ege'de akşam, diğer kesimlerde gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 13:19 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 17:25
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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden itibaren Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'in güneyinde, akşamdan itibaren Ege Bölgesi geneli ile Göller Yöresi, Eskişehir ve Konya çevrelerinde, gece ise Antalya'nın doğusunun yüksekleri, Karaman ve Niğde çevrelerinde rüzgarın güney ile güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, Marmara'nın güneyi ve kıyı Ege'de akşam, diğer kesimlerde gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

- MARMARA'NIN GÜNEYDOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusundaki Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ile Kocaeli'nin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Yağışların yerel şekilde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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