İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7765
  • EURO
    46,7896
  • ALTIN
    4252.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteorolojiden hafta sonu uyarısı! Kuvvetli geliyor
Güncel

Meteorolojiden hafta sonu uyarısı! Kuvvetli geliyor

Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Yağışların Pazar günü Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği ve yine Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı ifade edildi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı! Kuvvetli geliyor
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yarın yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, hafta sonu ise yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğini bildirdi.

Cumartesi günü Trakya'da ve Doğu Karadeniz kıyıları Ordu, Giresun etrafı ve ilçelerinde mevsimsel yağışların beklendiğini aktaran Özdemirci, diğer bölgelerde ise az bulutlu açık havanın hakim olacağını söyledi.

Pazar günü ise yağış alacak bölgelerin artacağı bilgisini veren Özdemirci, "Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışlar, yine Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi.

Özdemirci, yeni haftada da yurt genelinde yağışların görüleceğini ifade etti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Yarın 3 büyükşehirde hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu belirten Özdemirci, İstanbul az bulutlu açık 33 derece, Ankara az bulutlu açık 34 derece, İzmir'de ise açık 39 derece sıcaklıkların görüleceğini bildirdi.

Cumartesi günü İstanbul'da parçalı az bulutlu havanın hakim olacağını anlatan Özdemirci, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32, Ankara'da az bulutlu 34 ve İzmir'de az bulutlu 38 derece olacağını kaydetti.

Pazar günü ise İstanbul'da ve Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Özdemirci, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 26 ve Ankara'da 23 derecelere kadar düşeceğini söyledi.

Özdemirci, İzmir'de ise pazar günü az bulutlu açık havanın hakim olacağını, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarın eseceğini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.