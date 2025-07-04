Meteoroloji'den iki ile kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.