Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için kar yağışı uyarısı! İstanbul'da 15 günlük hava durumu

İstanbul'da kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği, megakentte yaşayan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre; Bu hafta Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerinde kar yağışı görülecek. Yağışların; Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte İstanbul için 15 günlük hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL DAHİL 24 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!



Son dakika hava durumu: Türkiye hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Uzun zamandır beklenen kar yağışları birçok kentte etkisini göstermeye başladı. Birçok il beyaz örtüye bürünürken, Meteoroloji İstanbul'da beklenen kar için tarih verdi.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili olurken, Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); İstanbul dahil en az 24 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

HAFTA SONU İSTANBUL'A KAR GELİYOR!



İstanbul'da önceki akşam kentin kıyı ve yüksek kesimlerinde hafif şekilde görülen kar yağışının, hafta sonu il genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Cuma akşamı batıdan gelecek olan yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle cumartesi-pazar İstanbul'un birçok yerinde kar yağışı gerçekleşeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU



MGM tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis, Salı Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA'DA BEKLENEN KAR BAŞLADI



Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ankara'da kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Salı öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı

İZMİR 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı öğle saatlerinde kar yağışlı

TRABZON 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan ve Ardahan dışında) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -9°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı

KARS -10°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı kar yağışlı

VAN -5°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Salı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

SİİRT 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı