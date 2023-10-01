İstanbul'da Cumartesi günü başlayan yağışlar, Pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli bir şekilde devam ederken, Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin yeni bir uyarı geldi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki yağmur ne zaman duracak? Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul için 15 günlük hava durumu

METEOROLOJİ'DEN 43 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmeleri sonrası İstanbul dahil 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Hava durumu ile ilgili son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

SARI KODLU: Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce

TURUNCU: Adana, Osmaniye, Samsun ve Hatay.

YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?



İstanbul'da hava durumunun Pazartesi günü de sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul'da Salı günü yağışların etkisini yavaş yavaş kaybedeceği, havanın ise parçalı ve çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU