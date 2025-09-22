İSTANBUL °C / °C
Güncel

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak yağışlar kapıda

Meteoroloji son dakika güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre haftanın iki günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. Hafta ortasındaki bu ani hava değişimi, vatandaşları hazırlıklı olmaya davet ediyor. Peki diğer bölgeler nasıl etkilenecek? İşte il il hava durum raporu...

22 Eylül 2025 Pazartesi 10:49
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak yağışlar kapıda
ABONE OL
Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle haftanın iki günü dikkatli olunması istendi. İşte gün gün hava durumu raporu...

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döndüğü İstanbul için yeni bir yağış tahmini yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmede bu hafta perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde gösterildi:

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt geneli için yayımladığı hava durumu tahmin haritalarında sağanak yağış beklenen iller şu şekilde sıralandı

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Popüler Haberler
