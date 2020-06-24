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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni bir kuvvetli yağmur uyarısı geldi. Yapılan uyarıda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı duyarlı olmaları istendi.

IHA24 Haziran 2020 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:54
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli,"olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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