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Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı! Yarın etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da yarın fırtına beklendiği belirtilirken, Ege Bölgesi içinse gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

  • DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda, yarın etkili olacak fırtınanın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği belirtildi. Fırtınanın 50-80 kilometre hıza ulaşacağı kaydedilirken "Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İstanbul DHA 
 
EGE BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
 
Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi Yetkililer, ani sel ve su baskınları, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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