Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

25 Ocak 2022 Salı 09:49 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 10:02

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karın vatandaşları olumsuz etkilediği İstanbul'un kuzeyinde oluşan vorteksin de etkisiyle şehrin batısında adeta bir kar fırtınası meydana geldi.

İSTANBUL BUGÜN DAHA SAKİN

Gecenin ilerleyen saatlerinde yağış Anadolu Yakası'nda da kendini göstermeye başladı, bugün ise şehirde havanın düne göre çok daha sakin geçmesi bekleniyor.

3 GÜN DAHA KAR VAR

Meteoroloji'nin yayınladığı hava raporlarındaysa İstanbul'da kar, 3 gün daha etkisini sürdürecek.

İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in canlı yayındaki açıklamaları:

Avrupa Yakası'nın batısında bir problem var, bugün de çözülemedi. Don da bekleniyor, şu anda sıcaklık eksi derecede.

Dolayısıyla don ve buzlanma yollarda mümkündür. Ama iyi bir Haber, kar yağışının hafiflediği, artık olmadığı bir sabaha uyanıyoruz. Bugün pek kar yağışı görülmeyecek İstanbul'da. Olsa olsa Anadolu Yakası'nın doğu kıyılarında önemsiz bir kar yağışı olacak.

KAR BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLECEK

Bu da trafiğin açılması için bir fırsat olacak. Kar bugün olmayacak, akşam saatlerinde 20:00 - 21:00 saatleri arasında görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde azalan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.