Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu uyarısını paylaştı. Çarşamba gününden itibaren İstanbul dahil 30 il için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı.

2 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!

Salı gününden itibaren tüm yurtta serin ve yağışlı hava bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren güneşli havaların yerini gri bulutlara bırakacağı ve serin havanın tüm yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.

Tahminlere göre salı günü Marmara Bölgesi'nin geneli, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış bekleniyor. Hafta ortasına doğru ise yağış alanı genişleyecek; çarşamba ve perşembe günleri ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağış görülecek.

İSTANBUL DAHİL 30 İL İÇİN UYARI

Salı günü yağış beklenen iller arasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman bulunuyor. Meteoroloji yetkilileri, hafta ortasından itibaren İstanbul dahil 30 ilde sağanakların etkili olacağını bildirdi.

Çarşamba günü yağış beklenen iller arasında Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay yer alıyor.