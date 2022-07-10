Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu 15 günlük

İstanbul hava durumu, dün gece kentte yaşanan gök gürültülü yağış ve şimşekler sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İstanbul'da başta Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Eyüp ve Başakşehir ilçeleri olmak üzere il genelinde çakan şimşekler korku ve paniğe neden oldu. Meteoroloji'den İstanbul için yeni turuncu kodlu hava durumu uyarısı yapıldı. İşte İstanbul hava durumu 15 günlük

8 saattir aralıksız devam eden şimşek, yıldırım, gök gürültüsü ve yağmur sebebiyle İstanbulluların çoğu dün gece uyuyamadı. İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı 7 bin olarak kaydedildi.

YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hava durumu değerlendirmelerine göre; Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Yarın sabah saatlerinden itibaren sel, su baskını, yıldırım, sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Kurban Bayramı ile önümüzdeki hafta süresince yurdun kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklıların batı kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak, bayram süresince mevsim normallerinde olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU (15 GÜNLÜK)