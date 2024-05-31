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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-32 üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 19:40 - Güncelleme:
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca etkili olan yer yer yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-32, Edirne'de 33-37, Kırklareli'de 31-35, Tekirdağ'da 26-30, Kocaeli'de 31-37, Sakarya'da 32-36 ve Yalova'da 27-30 derece aralığında olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

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