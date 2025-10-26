İSTANBUL 22°C / 20°C
Güncel

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yeni sağanak dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre önümüzdeki günlerde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak etkili olacak.

26 Ekim 2025 Pazar 11:43
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yeni sağanak dalgası geliyor
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı son dakika tahmin raporunda, İstanbul dahil birçok ilde yağışların etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin raporuna göre bugün yurdun Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz'in Doğusu'nda sağanak bekleniyor.

İSTANBULLULAR DİKAKKAT!

Pazartesi günü için yapılan tahminde ise aralarında İstanbul'un da bulunduğu Marmara'da, Ege'de ve Karadeniz'in batısında yağış görülecek.

Salı gününün raporuna göre de yine aralarında İstanbul'un olduğu Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in doğu ve batı bölgeleri ile Doğu Anadolu'daki birkaç ilde sağanak etkili olacak.

Çarşamba günü Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, bölgelerinde sağanak etkili olacak.

Perşembe günü ise yurdun herhangi bir noktasında sağanak beklenmiyor.


