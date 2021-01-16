Meteoroloji'den İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı

DHA 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:17 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte il genelinde kar yağışına döneceği, bu gece ve yarın kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"