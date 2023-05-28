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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Seçim günü sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, ancak yurt genelinde hava yağışlı olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

28 Mayıs 2023 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kritik uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13 İL İÇİN UYARI

MGM tarafından 13 il için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, İzmir, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Uşak ve Osmaniye'de vatandaşların olumsuz durumlara karşı tedbirli olması istendi.

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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