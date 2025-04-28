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Meteoroloji'den İstanbul'a 'fırtına' uyarısı

İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesiminde bulunan iller için rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 13:49 - Güncelleme:
Meteoroloji'den İstanbul'a 'fırtına' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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